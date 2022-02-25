РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В Подольске за нарушение правил парковки жители могут получить сразу 2 штрафа, так как одно действие может содержать в себе несколько правонарушений. Об этом сообщил регоператор МСК-НТ.

Региональный оператор напомнил о необходимости соблюдения правил парковки во дворах многоквартирных домов. Автомобиль, оставленный на подъездных путях к мусоросборочной площадке, может стать преградой для своевременного вывоза отходов. Машины регоператора не могут проехать из-за парковки авто на узкой проезжей части придомовых территорий. Также блокируется проезд машин скорой помощи и аварийных служб. В обоих случаях нарушителей ждет административный штраф, а с недавних пор и эвакуация автомобиля. При этом при каждом нарушении владелец может быть оштрафован дважды.

Примерно с конца 2021 года в некоторых случаях суды Москвы и Подмосковья стали усматривать в парковке на тротуарах близ жилых домов не одно административное правонарушение, а сразу два. В такой ситуации доводы о том, что нельзя привлекать к ответственности дважды за одно административное правонарушение, как правило, не принимают. Потому что факт движения по тротуару - это одно правонарушение, а факт остановки на тротуаре более 5 минут - другое.

За неправильную стоянку или остановку КоАП предусмотрены штрафы от 1 до 5 тыс. рублей. Оштрафовать могут за парковку на тротуаре, на пешеходной дорожке, на узкой проезжей части (менее 3 м до разделительной линии), на газонах, на детских площадках, на местах для инвалидов, за блокировку проезда, прохода и выхода из здания.

В настоящее время нарушителей может привлечь любой житель Подмосковья при помощи приложения «Народный инспектор». Оно относится к системе «Добродел», поэтому пожаловаться можно как через портал, так и с помощью самого приложения.