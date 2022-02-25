РИАМО - 25 фев. В районе столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов к 23 февраля уменьшилась с 49 до 18 см. Из-за минусовых температур в последующие 2 дня их высота не изменилась, но в пятницу под солнцем снег снова начал таять, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уменьшается снежный покров и в других районах Москвы. На Балчуге высота сугробов составляет 18 см, в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии – 15 см, в Тушине – 26 см.

В Подмосковье фиксируется уменьшение сугробов в среднем на 25-27 см, на юге региона – на 30 и более см. На севере и северо-западе области высота снежного покрова варьируется от 22 см в Дмитровском округе до 28 см в Новом Иерусалиме, на востоке в Черустях сугробы достигают 30 см, в Серпухове – 34 см.

Последние дни февраля будут по-весеннему теплыми. Начавшаяся в середине месяца тенденция сохранится до марта.