РИАМО - 25 фев. Введенные в отношении Сбербанка санкции не повлияют на его работу внутри России, а карты банка будут действовать и за границей. Более того, Сбербанк сможет продолжить и дальше вести дела с партнерами из США, сообщили эксперты.

Ранее Сбербанк попал под американские санкции вместе с другими крупными российскими кредитными организациями. В то же время Сбербанк не включили в список SDN с максимально возможными ограничениями, такими как блокировка активов банка в американской юрисдикции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами, запрет на долларовые транзакции. В этот список попали ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк.

Сбербанк попал в список CAPTA, в рамках которого накладываются ограничения на корреспондентские счета. Они должны быть закрыты за 30 дней, по ним не будут проводиться транзакции.

«Карты Сбербанка продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определенные товары», — сказал доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман.

Он добавил, что Сбер «отделался легким испугом».

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что санкции в отношении Сбербанка не являются блокирующими, речь идет об ограничении финансирования. Так как ограничения коснулись только корреспондентских счетов, клиенты банка смогут свободно использовать свои средства.

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев также отмечает, что санкции не повлияют на активы клиентов и работу Сбера в России. Банк даже может вести дела с партнерами из США, приобретать у них товары.

В целом эксперты считают, что санкции США почти не повлияют на работу главного банка страны, где сосредоточены основные активы жителей РФ.

В Сбербанке сообщили, что все системы и офисы действуют штатно после введения санкций. Операции по пластиковым картам полностью доступны. Кроме того, санкции не скажутся на доступности и сохранности средств клиентов. В кредитной организации готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии, чтобы гарантированно защитить средства, активы и интересы клиентов.

Санкции ввели после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. ​

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