РИАМО - 25 фев. В прошлом году Серпухов посетили порядка 1 млн человек. Они знакомились с коллекцией Серпуховского историко-художественного музея и другими культурными объектами округа, сообщает комитет по туризму Подмосковья.

Популярностью у гостей округа пользовались Высоцкий мужской монастырь, Соборная гора, Приокско-Террасный заповедник и ферма «Русский страус». Путешествие по всем достопримечательностям Серпухова – часть программ «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Кроме того, Серпухов популярен у поклонников гастрономического туризма. Там находится множество ресторанов и кафе с русской национальной кухней и необычными блюдами.

В прошлом году Подмосковье посетили 15,3 млн туристов. Помимо Серпухова они интересовались Сергиевым Посадом, Коломной, Истрой и парком «Патриот» в Одинцовском округе.

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