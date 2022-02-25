РИАМО - 25 фев. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что его страна не будет вводить санкции против России, как это делают другие государства, сообщает Nation News.

По его словам, Грузия не обязана вводить санкции против России. Однако страна может поддержать некоторые из них, но только, если эти санкции не скажутся на самой Грузии.

«Я никогда не сделаю ничего, что могло бы потенциально ухудшить наше положение или затронуть интересы нашего народа», — сказал премьер.

Геополитическая ситуация осложнилась в мире на этой неделе. После обстрела Донбасса украинскими военными Россия была вынуждена признать независимость ЛНР и ДНР. Сейчас на этих территориях идет военная спецоперация РФ.