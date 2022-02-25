РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Историк Сергей Ветлин презентовал в городском округе Пушкинский свою книгу «Мытищи дачные. Перловка и ее ближние окрестности», это уже шестая краеведческая книга автора, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Краеведением Ветлин стал заниматься около 20 лет назад, к работе над книгой он приступил в сентябре 2020 года. Она стала одним из проектов, которые выдвинули для реализации в рамках инициативного бюджетирования в Мытищах на 2021 год, и набрала наибольшее количество голосов жителей.

Актуальность проекта «Мытищи дачные. Перловка и ее ближние окрестности» была обусловлена еще и тем, что в 2021 году Перловке как населенному пункту исполнилось 150 лет со времени основания (1871 год). Кроме того, в 2021-м отмечалось 180 лет со дня рождения (1841 год) основателя дачной Перловки – купца-чаеторговца Василия Перлова.

Мытищинский историк использовал уникальные архивные материалы, которые раньше не публиковались, — например, можно увидеть подробную карту Перловки 1884 года.

По образованию Ветлин – историк-архивист, с 2018 года он возглавляет мытищинское отделение Союза краеведов России им. Валентина Маслова. За активную работу и полезные проекты его трижды награждали премией губернатора «Наше Подмосковье», дважды — областной премией им. Михаила Пришвина, литературно-просветительской премией им. Дмитрия Кедрина.