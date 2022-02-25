РИАМО - 25 фев. В жилом доме на 5-м проезде Подбельского в Москве произошел хлопок. Следственными органами проводится доследственная проверка обстоятельств инцидента, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В результате хлопка произошло частичное обрушение стен квартиры. Мужчина, который находился в ней, пострадал. Он госпитализирован, медики оказывают ему помощь.

Предварительно было установлено, что мужчина пытался покончить с собой.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города. Также туда выехали следователи и криминалисты Следственного комитета Москвы. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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