РИАМО - 25 фев. В министерстве здравоохранения РФ сообщили, что в течение последних нескольких дней отмечается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 123 460 случаев заболевания коронавирусом. Всего же в РФ было зафиксировано 16 052 028 заражений Covid-19.

Защититься от опасных последствий заражения поможет вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Медики также напоминают, что быстрее восстановиться после заболевания коронавирусной инфекцией помогут отдых и прогулки на свежем воздухе.

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