РИАМО - 25 фев. В этом году в Подмосковье приведут в порядок 22 общественные территории, 19 скверов, 14 парков и 4 пляжа. В регионе продолжат реализацию проектов-победителей конкурса малых городов и исторических поселений, который инициирован президентом РФ. Кроме того, начнется благоустройство первых 19 лесопарков, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Так, в Кашире обустроят пляж и прогулочные дорожки у реки, в Волоколамске сделают релакс-зону с гамаками, в Верее установят павильон летнего кафе и амфитеатр с террасой, а в Краснознаменске преобразят территорию бывшего детского сада КГБ СССР.

«На 2022-й у нас большие планы по созданию комфортной среды. Планируем благоустроить более 60 общественных пространств – создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Где проведут благоустройство

Так, в рамках областной программы преобразятся Фонтанная площадь, улицы Соборная, Горького, Советская, 3-го Интернационала и Рогожская в Ногинске. Работы проведут в городском парке Победы в Волоколамске, а парк Победы в Наро-Фоминске ждет реконструкция.

Кроме того, будут благоустроены Советская площадь, улицы Святого Константина, Горького и Безымянная в Электрогорске, пешеходные зоны на улицах Дудкина и Комсомольской во Фрязине.

В Подмосковье будут реализованы и проекты-победители президентского конкурса. Это благоустройство парка «Река времени» в Лобне, парка возле озера Бельское в Бронницах, территории от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники в Истре.

Также удобными и комфортными станут набережная реки Нары в Серпухове, пешеходная зона в Верее, участок набережной Оки в Кашире, берег Стахановского озера в Электрогорске, территория «Таблетки» от Иерусалимского бульвара до улицы Парковой в Пущине и зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» в Клину.

Благоустройство в Подмосковье в 2022 году проведут по 14 направлениям>>