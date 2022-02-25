РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В Подольске проводят следствие по факту порчи банковского терминала и кражи из него более 200 тыс. рублей, сообщил старший помощник прокурора Сергей Дзотцоев.

В Подольске 15 февраля с 00:01 по 00:54 неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает и не сможет воспрепятствовать, путем отжима металлической двери проникли в помещение, где находился информационно-платежный терминал ПАО «Московский кредитный банк». Они повредили терминал и похитили из него денежные средства в сумме 217 270 рублей.

Таким образом, неустановленные лица совершили преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время по делу выполняются все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также совершивших их лиц, привлечения виновных к уголовной ответственности.