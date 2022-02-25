РИАМО - 25 фев. В пятницу в квартире дома №4А, корпуса 3, в 5-м проезде Подбельского произошел взрыв бытового газа. Причиной стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщили РИАМО в префектуре Восточного административного округа столицы.

В результате инцидента пострадал один человек, мужчину госпитализировали с ожогами.

Взрыв произошел на 3 этаже жилого дома. Несущие конструкции и инженерные системы строения не пострадали, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Сейчас на месте происшествия работают бригады АО «МОСГАЗ».