РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Мошенник обманул жительницу Подольска на 400 тыс. рублей под предлогом строительства дома, сообщил старший помощник прокурора города Сергей Дзотцоев.

Подозреваемый в июле 2021 года заключил договор на выполнение работ по строительству и ремонтно-отделочным работам с потерпевшей и путем обмана и злоупотребления доверием ввел ее в заблуждение. Так, под предлогом строительства дома, преследуя корыстную цель и желая обогатиться преступным путем, он завладел денежными средствами в размере 400 тыс. рублей. Тем самым он причинил крупный материальный ущерб.

Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в крупном размере). В настоящее время по делу выполняются все необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Подольской городской прокуратурой обеспечивается надзор за уголовным делом.