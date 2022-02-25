РИАМО - 25 фев. Впервые поезда начали ездить на Московском центральном кольце в 2016 году. Сегодня в каждый будний день ими пользуются почти 500 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Первые поезда пошли по МЦК в 2016 году - больше 5 лет назад. С того времени Московское центральное кольцо перевезло 693 млн пассажиров!» – написал Собянин на своей странице «Вконтакте».

Сегодня на МЦК открыта 31 станция. Протяженность путей линии составляет 54 км. В часы пик время между прибытием поездов составляет 4 минуты.

В январе 2022 года свыше 10 млн пассажиров совершили поездки по МЦК. По сравнению с показателем января 2021 года рост составил 17,2%.

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