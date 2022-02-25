РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Продавщице грозит крупный штраф в размере до 80 тыс. рублей за повторную продажу алкогольной продукции ребенку в Подольске, сообщили в Подольской городской прокуратуре.

Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним грозит не только административной ответственностью, но и уголовной. Так, статья 151.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним спиртного, если это деяние совершено неоднократно.

В декабре 2021 года в одном из магазинов Подольска нерадивый продавец решила увеличить выручку за счет здоровья 15-летнего подростка. Будучи уже ранее привлеченной к административной ответственности (в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.) за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, она вновь продала банку пива ребенку. При этом была достоверно осведомлена о несовершеннолетии покупателя.

Обвиняемая вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в Подольский городской суд Московской области. По результатам рассмотрения дела по существу ей грозит штраф в размере от 50 до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.