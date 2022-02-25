РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Сплошные проверки водителей автотранспорта на состояние алкогольного опьянения проведут в подмосковном Красногорске в марте, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в марте 2022 года.

Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров.