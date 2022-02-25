РИАМО - 25 фев. За минувшие сутки в российские больницы были отправлены 14 937 пациентов, что на 73% больше, чем днем ранее (8632), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в стране выявили 123 460 новых случаев заражения, выздоровели – 167 310 человек, 787 пациентов спасти не удалось.

Врачи напоминают, что самым надежным способом защиты от инфекции является вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

В этом году в России начали прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Их вакцинируют безопасным препаратом «Спутник М».

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