РИАМО - 25 фев. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после сбоя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее движение поездов было приостановлено на участке от станции «Селигерская» до «Петровско-Разумовской» из-за человека на путях.

В состав линии входит 23 станции, общая длина — 38,3 км. Среднее время поездки по всей линии — 59 минут (от «Селигерской» до «Зябликово»). Средняя скорость движения подвижного состава — около 40 км/ч.