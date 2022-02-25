РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Дениско помог семье, которая приехала из Луганской области в Люберцы, и передал им вещи первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ирина Сендецкая приехала в Россию с двумя дочками 10 и 16 лет из города Стаханова 23 февраля.
Семья поселилась в микрорайоне Высшая школа. Утром 24 февраля женщина обратилась в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой о помощи. К ней приехал Дениско и его люберецкий коллега – депутат Сергей Непомнящий.
«Мы заранее разузнали, какие вещи и продукты необходимо закупить. Оказалось, нет ни полотенец, ни постельных принадлежностей. Приобрели также посуду, средства гигиены, продукты питания – все необходимое на несколько дней», – отметил Дениско.
Организованное размещение эвакуированного населения на территории Подмосковья проводится в Наро-Фоминске, Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Зарайске и Пушкине. Первые 1,5 тыс. эвакуированных прибыли в начале недели.
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