РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Дениско помог семье, которая приехала из Луганской области в Люберцы, и передал им вещи первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ирина Сендецкая приехала в Россию с двумя дочками 10 и 16 лет из города Стаханова 23 февраля.

«Было стремление бежать. Решение приняла очень быстро, как только поняла, что ситуация обостряется. Схватила детей, купила билеты и – на вокзал. Приехали в Люберцах к знакомым – они предоставили квартиру для размещения», – сказала Сендецкая.

Семья поселилась в микрорайоне Высшая школа. Утром 24 февраля женщина обратилась в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой о помощи. К ней приехал Дениско и его люберецкий коллега – депутат Сергей Непомнящий.

«Мы заранее разузнали, какие вещи и продукты необходимо закупить. Оказалось, нет ни полотенец, ни постельных принадлежностей. Приобрели также посуду, средства гигиены, продукты питания – все необходимое на несколько дней», – отметил Дениско.

Организованное размещение эвакуированного населения на территории Подмосковья проводится в Наро-Фоминске, Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Зарайске и Пушкине. Первые 1,5 тыс. эвакуированных прибыли в начале недели.