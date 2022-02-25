РИАМО - 25 фев. В Подмосковье за сутки число пациентов, госпитализированных с Covid-19, снизилось почти на 40%. За прошедшие сутки госпитализировали 232 человека с коронавирусом, а за предыдущий день – 377, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Московской области за сутки выявили 1846 случаев Covid-19, выздоровели после инфекции еще 9416 человек, умерли 12 человек с инфекцией. С начала пандемии в регионе выявили 934 219 случаев Covid-19, вылечились от инфекции 813 840 человек, скончались 14 132 человека с коронавирусом.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что после коронавируса может воспалиться среднее ухо, возникнуть отит. В этом случае нужно как можно скорее обратиться к врачу.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки можно сделать в общественных местах и поликлиниках.

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