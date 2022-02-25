РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Жителя Подольска приговорили к 2 годам лишения свободы за причинение черепно-мозговой травмы. Во время ссоры он ударил оппонента керамической кружкой по голове, сообщила помощник прокурора, юрист 2 класса Маргарита Тарасова.

Во время распития спиртных напитков между подозреваемым и потерпевшим возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник, имея умысел причинить тяжкий вред здоровью, нанес потерпевшему удар в область головы. Затем нанес еще один удар по голове пострадавшего керамической кружкой. В результате тому был нанесен тяжкий вред здоровью в виде открытой непроникающей черепно-мозговой травмы.

На судебном заседании подсудимый вину не признал. Он согласился, что конфликт действительно произошел, и во время ссоры он нанес удар кулаком потерпевшему в лоб, но второй удар кружкой он не наносил. Подозреваемый предположил, что травма могла образоваться от падения и удара потерпевшего о столешницу, однако это опровергло заключение эксперта, который исключил возможность образования такого повреждения при указанных подозреваемым обстоятельствах.

Исследовав материалы дела, допросив потерпевшего, свидетелей, а также заслушав показания подсудимого, суд пришел к выводу о виновности подозреваемого и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.