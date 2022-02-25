РИАМО - 25 фев. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро приостановлено. На путях оказался человек, сообщает Telegram-канал Metro Operativno.

Движение приостановлено на участке от станции «Селигерская» до «Петровско-Разумовской».

Отмечается, что при движении в обратном направлении поезда едут с увеличенными интервалами.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Движение поездов вводится в график на «салатовой» ветке Мосметро>>