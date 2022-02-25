РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Прокуратура подмосковного Подольска проводит проверку по факту наличия снежных валов у пешеходных переходов, сообщила помощник городского прокурора Анна Петренко.

Подольской городской прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций.

Так, в ходе проверки были выявлены нарушения требований п. 8.8 ГОСТа Р50597-2017, а именно факты наличия снежных валов ближе 10 м от пешеходных переходов, что является недопустимым. По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.