РИАМО - 25 фев. В традиционных для Масленицы блинах содержится большое количество калорий. Их можно сделать более полезными, изменив рецепт, например, заменив молоко водой или используя цельнозерновую, рисовую или кукурузную муку, сообщает «Вечерняя Москва».

Прежде всего, можно попробовать отказаться от добавления в блюдо сахара. Так гликемический индекс будет снижен, а с ним – и калорийность блинов.

«Сахар — это главный ингредиент калорийности здесь. Я не вижу смысла добавлять его в блины, считаю здесь этот ингредиент лишним. Если мы едим блин со сладкой начинкой или топпингом, то он и так будет сладким. А если употребляем его с рыбой или мясом, то зачем там сладость? Не рекомендовала бы его вообще добавлять», – сказала диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, также можно заменить при приготовлении белую муку на цельнозерновую, рисовую или кукурузную. Кроме того, подойдет и безглютеновая смесь.

Снизить калорийность поможет и сахарозаменитель. Его можно добавить в начинку блинов.

Помимо этого, снизить калорийность блинов поможет переход с молока на воду. Такое приготовление изменит вкус блюда, однако жирность продукта значительно снизится.

«Если вы будете вместо молока добавлять воду, то и калорийность, и жирность будут ниже. На вкус это, конечно, повлияет. Но если при этом приготовить блины на топленом масле, то они все равно получатся достаточно жирными и вкусными», – добавила диетолог.

При классическом приготовлении за день не рекомендуется съедать более 3-4 блинов без начинки.

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