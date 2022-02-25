РИАМО - 25 фев. В традиционных для Масленицы блинах содержится большое количество калорий. Их можно сделать более полезными, изменив рецепт, например, заменив молоко водой или используя цельнозерновую, рисовую или кукурузную муку, сообщает «Вечерняя Москва».
Прежде всего, можно попробовать отказаться от добавления в блюдо сахара. Так гликемический индекс будет снижен, а с ним – и калорийность блинов.
По ее словам, также можно заменить при приготовлении белую муку на цельнозерновую, рисовую или кукурузную. Кроме того, подойдет и безглютеновая смесь.
Снизить калорийность поможет и сахарозаменитель. Его можно добавить в начинку блинов.
Помимо этого, снизить калорийность блинов поможет переход с молока на воду. Такое приготовление изменит вкус блюда, однако жирность продукта значительно снизится.
При классическом приготовлении за день не рекомендуется съедать более 3-4 блинов без начинки.
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