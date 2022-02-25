РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В Подольске рецидивист признался в убийстве, поводом для которого стали из-за нецензурные оскорбления, сообщили в Подольской городской прокуратуре.

В ноябре 2021 года в микрорайоне Климовск на улице 8 Марта (вблизи магазина «Пятерочка») раннее судимый за убийство горожанин поссорился из-за нецензурных оскорблений с потерпевшим. Обидевшись, он нанес ему не менее 2 ударов ножом в область лица и туловища, после чего скрылся с места преступления, выбросив нож у заброшенного дома. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Спустя 3 дня после преступления горожанин явился в полицию с повинной, выдал нож и дал подробные показания по обстоятельствам содеянного. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.