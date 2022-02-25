РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Ранее судимую жительницу Владимирской области задержали в подмосковном Красногорске по подозрению в краже 300 тыс. рублей у пожилой женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по горокругу Красногорск задержана ранее судимая 53-летняя жительница Владимирской области, подозреваемая в краже.

«Установлено, что злоумышленница, под видом работницы Пенсионного фонда, проникла в квартиру 84-летней пенсионерки и под предлогом замены купюр старого образца на новые попросила принести денежные средства, чтобы переписать их номера», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленница проследила, где женщина хранит пакет с деньгами, после чего отвлекла ее, прошла в комнату и похитила сбережения пенсионерки. Сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей.

Следователь следственного управления УМВД возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния. Она пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды», – добавила Петрова.

Красногорским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.