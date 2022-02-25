РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Ранее судимую жительницу Владимирской области задержали в подмосковном Красногорске по подозрению в краже 300 тыс. рублей у пожилой женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по горокругу Красногорск задержана ранее судимая 53-летняя жительница Владимирской области, подозреваемая в краже.
Она добавила, что злоумышленница проследила, где женщина хранит пакет с деньгами, после чего отвлекла ее, прошла в комнату и похитила сбережения пенсионерки. Сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей.
Следователь следственного управления УМВД возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Красногорским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
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