РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В городском округе Мытищи на Метровагонмаше (входит в состав ТМХ) продолжается вакцинация и ревакцинация трудового коллектива на базе собственной медико-санитарной части, сообщает отдел по внешним связям и стратегическим коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Процесс иммунизации осуществляется еженедельно по установленному графику силами выездных медицинских бригад, работающих в системе здравоохранения Мытищ.

«В первый раз я делал прививки в прошлом году в поликлинике по месту жительства. В апреле истекает срок действия вакцинации, но я решил немного раньше заняться этим вопросом и пришел в нашу медико-санитарную часть на ревакцинацию первым компонентом. У нас в подразделении 2 человека имеют медицинский отвод, остальные все вакцинированы. Надо оценивать свое состояние. Если оно не вызывает сомнений, то нужно, конечно, прививаться», – сказал главный сварщик Метровагонмаша Александр Мак-Мак.

В настоящий момент вакцинирование на Метровагонмаше оценивается на уровне 80%. В прививочной кампании принимают участие работники не только производственной площадки в Мытищах, но и филиалов, структурных подразделений, в том числе детских садов и оздоровительных лагерей.

«Я работаю с детьми, и нам нельзя болеть, мы всегда должны быть в форме. Я и от гриппа делаю прививку, и в принципе поддерживаю вакцинацию. Муж у меня тоже прививается, он уже прошел полностью курс ревакцинации», – отметила воспитатель ДОУ №4 «Аленушка», входящего в структуру Метровагонмаш, Дарья Комарова.

В настоящее время, в связи с обострением эпидемиологической обстановки из-за распространения штамма омикрон, на Метровагонмаш усилены меры по противодействию распространению Covid-19: производственный процесс организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, действует масочный режим, осуществляется ежедневный замер температуры, проведение массовых мероприятий приостановлено. Ближайшая дата вакцинации и ревакцинации на предприятии – 28 февраля.

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