РИАМО - 25 фев. В Москве покончила с собой следователь Главного управления столичной полиции, занимавшаяся расследованием преступлений фальшивомонетчиков, сообщает mk.ru.

По имеющимся данным, речь идет о 47-летней Татьяне Орловой. В четверг утром женщину обнаружили около дома по 3-й Владимирской улице, она была травмирована.

Следователя госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Характер имеющихся у женщины травм позволил предположить, что она пыталась совершить суицид.

Татьяна Орлова проработала в правоохранительных органах 30 лет, дослужилась до звания подполковника. Женщина расследовала преступления в сфере ЖКХ и дела, связанные с фальшивомонетничеством.