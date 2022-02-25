РИАМО - 25 фев. Воздушное пространство закрывается для самолетов Великобритании с 11 часов пятницы. Это касается самолетов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с этой страной или зарегистрированных в королевстве, сообщается на сайте Росавиации.

Запрещены не только вылеты в города России, но также не допускаются и транзитные полеты через небо РФ.

Это зеркальный ответ России на действия Великобритании. Ранее власти этой страны ввели санкции против российских авиакомпаний, которым запретили совершать полеты в королевство.

24 февраля в адрес авиационных властей Великобритании направили предложение провести консультации по данному вопросу, однако руководство страны ответило отказом.

Ситуация обострилась на этой неделе. 21 февраля после продолжительных обстрелов Украиной Донбасса Россия признала независимость ЛНР и ДНР. 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной операции по освобождению мирных жителей этих республик.