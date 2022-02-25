РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. По итогам рейда полиции Минэкологии Московской области привлекло к ответственности 3 незаконных перевозчиков мусора в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства.

Совместная работа правоохранительных органов и Минэкологии по пресечению нелегальных перевозок отходов продолжает давать результаты. В ходе очередного рейда в Мытищах полицейские задержали 3 нелегальных транспортировщиков.

«Рейд проводился в сельском поселении Федоскинское, южнее деревни Муракино. Трое граждан, управляя большегрузными автомобилями, намеревались транспортировать, а впоследствии сбросить отходы производства и потребления. Материалы проверки были направлены в министерство, по итогам их рассмотрения все нарушители привлечены к административной ответственности», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он отметил, что территория Мытищ находится под пристальным наблюдением из-за систематических попыток организации незаконных свалок и нелегальной транспортировки отходов. Особенно это касается деревень Марфино, Ульянково, земель агрофирмы «Пирогово» и Мытищинского лесопарка.

Так, в декабре вблизи деревни Марфино с поличным задержаны организаторы незаконной свалки, полицейскими изъят бульдозер. За аналогичное нарушение на 200 тыс. рублей оштрафована компания «ГК Юстас», сотрудник которой задержан с поличным при попытке сброса отходов.