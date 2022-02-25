РИАМО - 25 фев. В Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 543 человека. Это на 7,5% больше, чем днем ранее (505), следует из данных городского оперштаба.

За прошедшие сутки в столице выявили 3333 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели после инфекции еще 7459 человек. Умерли 84 пациента.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 2 687 163 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились от коронавируса 2 466 755 человек, скончались 41 032 человека.

В городе продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно бесплатно в одном из пунктов при поликлиниках или в общественных местах.

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