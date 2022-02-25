РИАМО - 25 фев. Утром в пятницу были задержаны и отменены 172 рейса в аэропортах Московского региона, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове 10 рейсов задержано, 68 отменено, в Домодедове 10 рейсов задержано, 15 отменено, в Шереметьеве 7 задержек и 62 отмены.

В подмосковном аэропорту Жуковский отменен один рейс – в Таганрог.

Запрет на полеты в южные города России действует с 24 февраля по 2 марта. Это связано с обострением ситуации в ЛНР и ДНР. Там Россия проводит военную спецоперацию по освобождению мирных жителей.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>