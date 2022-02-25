РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Россельхознадзор выявил и уничтожил мясную и молочную продукцию, запрещенную к ввозу в РФ, на территории фермерского рынка «Экобазар» в городком округе Мытищи, сообщает управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Ярославской транспортной прокуратурой, Московской таможней совместно с управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в рамках межведомственного взаимодействия проведено контрольно-надзорное мероприятие на территории «Экобазара» по адресу: г. Мытищи, бульвар Ветеранов, стр. 2.

В результате осмотра помещений управлением Россельхознадзора выявлена молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, общим весом 95,717 кг.

В перечне выявленной продукции - сыры и мясная продукция в ассортименте (производство Франция, Нидерланды, Италия, Голландия, Германия, Великобритания, Испания).

В соответствии с действующим законодательством РФ запрещенная к ввозу на территорию страны продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом в Рузском городском округе.