РИАМО – 25 фев. Арбитражный суд Москвы отменил постановление 9 апелляционного арбитражного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе ООО «Капитал лайф страхование жизни» в иске к «Росгосстраху» на 12,3 млрд руб. за прекращение агентского договора, сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Акционер и руководство «Росгосстраха» удовлетворены постановлением кассационной инстанции Арбитражного суда Москвы.

«Мы удовлетворены ходом рассмотрения нашей жалобы и тем, что суд кассационной инстанции, изучив мнения сторон, согласился с нашей позицией об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований к нашей компании», — сказала вице-президент ПАО СК «Росгосстрах» по правовым вопросам Наталья Чельцова.

Заключенными под контролем предыдущего собственника компании дополнительное соглашение к агентскому договору от 2011 года и агентский договор от 2017 года установили планы по сборам премий по личному страхованию до конца 2024 года, штрафы за их невыполнение и за досрочное расторжение договора.

Чельцова отметила, что исполнение положений этих документов означало бы реализацию через агентскую сеть «Росгосстраха» страховых продуктов прямого конкурента на рынке личного страхования в ущерб собственным интересам «Росгосстраха» и интересам клиентов компании.

Чельцова добавила, что требования компании «Капитал лайф страхование жизни», которая предъявила «Росгосстраху» иск на несколько миллиардов, является злоупотреблением правом, так как сумма требований более чем в 2 раза превышает чистую прибыль «Капитал лайф страхование жизни» за последние 4 года. Кроме того, эта организация сама ранее отозвала у «Росгосстраха» необходимые для исполнения соглашений доверенности.

В первой инстанции Арбитражный суд Москвы поддержал позицию «Росгосстраха» и отказал в исковых требованиях. Однако апелляционная инстанция отменила решение. Тогда страховщик подал кассационную жалобу и ходатайствовал о приостановке исполнения постановления о взыскании с него 12,3 млрд руб. Суд учел аргументы о необходимости приостановления — в том числе и вероятность вывода этой суммы в офшор, так как среди акционеров истца есть кипрская компания.

Во время рассмотрения дела в кассации 24 февраля суд также учел позицию «Росгосстраха» и поддержавших ее представителей Банка России и банка ФК «Открытие», в группу которого входит страховщик.

Судебный процесс не влияет на работу и операционные показатели «Росгосстраха». Он активно развивает направление страхования жизни через дочернюю компанию «Росгосстрах Жизнь». Компании увеличивают сборы: по предварительным итогам прошлого года сборы «Росгосстраха» увеличились на 14% и составили более 100 млрд рублей. Сборы «Росгосстрах Жизни» составили 26 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в предыдущем году.

Ведущие российские и международные рейтинговые агентства подтверждают надежность и устойчивость «Росгосстраха».