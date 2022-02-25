РИАМО - 25 фев. Обустройство и установку оборудования в стрелковой галерее завершили в рамках реконструкции стадиона «Москвич» в Текстильщиках. В настоящее время стартовали работы по пусконаладке оборудования галереи, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В стрелковой галерее выполнен монтаж 64 мишеней для стрельбы с дистанции 10 метров, 22 мишеней для стрельбы с дистанции 25 и 50 метров», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на стадионе завершается отделка подземной и надземной части трибуны, монтируется ограждение на лестницах, кровлях и трибуне, также специалисты собирают мебель и комплектующие.

«Благоустройство территории выполнено на 85 процентов. Вокруг поля высажены кустарники и деревья. После наступления благоприятных погодных условий на стадионе появятся цветники», – пояснил Бочкарев.

Ввести стадион в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2022 года. После реконструкции спортобъект сможет вместить на 20% больше зрителей – до 4,2 тыс. человек.

«Его инфраструктура будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных команд. При этом будет сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро стадиона», – уточнил Бочкарев.

Особенностью стадиона «Москвич» станут его ярко окрашенные трибуны в цветах олимпийских колец. Секторы выделят синим, черным, красным, желтым и зеленым цветами.