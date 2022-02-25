РИАМО - 25 фев. В Одинцовском городском округе в 2022 году пройдет первый этап благоустройства береговой зоны Живописной бухты. Работы состоятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Благоустройство пройдет в той части Живописной бухты, которая пролегает вдоль Мякининского шоссе.

«Работы пройдут в два этапа, в этом году сделаем первые 300 м площадью более 2 га. На набережной появятся беговая дорожка, зоны тихого отдыха, смотровые площадки. Эта территория должна стать большой зоной отдыха для горожан и туристов», – заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

После проведения работ в Живописной бухте появятся песчаный пляж, зона фудкорта и входная группа с павильонами. Кроме того, там установят детские спортивные площадки и зоны тихого отдыха с лежаками.

Дорожки и тропинки на набережной сделают из песчано-гравийного покрытия, деревянного настила и деревянных пошаговых досок. Верхняя и береговая линия будут связаны с помощью лестниц, пандуса и амфитеатра из габионов. На всей территории появится современная и безопасная световая среда. Кроме того, специалисты высадят там деревья и разобьют газон.