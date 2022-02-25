РИАМО - 25 фев. Цены на таксомоторные поездки обычно увеличиваются в условиях повышенного спроса, который чаще всего формируется при непогоде или перед праздниками. Так, обычно спрос на такси повышается осенью и зимой, сообщили РИАМО в сервисах такси.

В пресс-службе «Ситимобила» рассказали, что каждый год спрос на такси повышается в определенный период времени, например, в осенне-зимний. Спрос на такси может также повышаться в предновогодние дни и на новогодних праздниках. Все это происходит в том числе из-за погодных условий, так как пользователи стремятся добраться до места назначения в тепле и комфорте, а еще хотят вовремя закончить подготовку к праздникам.

В сервисе «Максим» отметили, что спрос на услуги такси меняется в определенные дни и часы. Так, например, в будни наибольшее количество заказов поступает в 8, 9 и 18 часов, когда люди отправляются на работу и возвращаются домой. Совсем другая динамика в выходные - утренний час пик обычно отсутствует, активность пользователей начинает нарастать только с 10 утра. Вечерний час пик смещается на 1-2 часа вперед, а повышенный спрос сохраняется до позднего вечера.

В праздники или плохую погоду такси заказывают чаще, чем в обычные дни. Аномалии, когда спрос долгое время остается высоким, можно наблюдать, например, в преддверии Нового года и следующих выходных. Также повышенный спрос на поездки наблюдается перед 23 февраля и 8 марта.

При этом в пресс-службе сервиса «Максим» рассказали, что обычно повышенный спрос затрагивает только тариф «Эконом». Кроме того, чаще всего повышенный спрос формируется в центральных районах городов.

Для чего повышают цены

В «Ситимобиле» отметили, что стоимость всех поездок на такси через сервис формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, на которые влияют объемы спроса и предложения в конкретный момент времени на конкретной территории, а также вероятность совершения заказа при базовом тарифе. При увеличении спроса цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов — удовлетворить спрос, эффективно распределить заказы и загрузить автомобили на линии.

«Повышающие коэффициенты – ключевой механизм баланса спроса и предложения в такси. Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ. Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает», — подчеркнули в пресс-службе «Ситимобила».

При этом в сервисе существуют ограничения по росту цены. Таким образом, коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки в условные 10 раз.

В пресс-службе сервиса «Максим» также пояснили, что стоимость поездки рассчитывается автоматически с учетом спроса на услуги такси и количества активных водителей в каждом районе города, погодных условий, дорожной ситуации. Повышенный спрос появляется, когда в определенном районе пассажиров, которым нужно уехать, становится больше, чем водителей, готовых выполнить заказ. В таких случаях может включаться динамический коэффициент, повышающий стоимость поездки. Этот инструмент позволяет привлечь к выполнению заказов больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров.

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