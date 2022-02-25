РИАМО - 25 фев. Специалисты «Мособпожспаса» провели профилактический рейд на подмосковных водоемах и измерили толщину льда. Из-за повышения температуры его прочность резко упала, сообщает пресс-служба учреждения.

«Днем температура воздуха стабильно превышает ноль градусов, что способствует таянию снега на поверхности водоемов. Лед наполняется талой водой, что снижает его прочность в разы, а также ускоряет его таяние», – отметил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

По его словам, спасатели проверили прочность льда на 52 водоемах. В 18 случаях толщина ледяного покрова оказалась опасной.

Любителям подледной охоты следует закончить сезон, так как выходить на подмосковные водоемы сейчас опасно.

Спасатели разъясняют эту информацию рыбакам во время профилактических бесед и напоминают им о правилах безопасного поведения.