РИАМО - 25 фев. Специалисты «Мособпожспаса» провели профилактический рейд на подмосковных водоемах и измерили толщину льда. Из-за повышения температуры его прочность резко упала, сообщает пресс-служба учреждения.
По его словам, спасатели проверили прочность льда на 52 водоемах. В 18 случаях толщина ледяного покрова оказалась опасной.
Любителям подледной охоты следует закончить сезон, так как выходить на подмосковные водоемы сейчас опасно.
Спасатели разъясняют эту информацию рыбакам во время профилактических бесед и напоминают им о правилах безопасного поведения.
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