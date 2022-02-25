РИАМО - 25 фев. В столице за минувшие сутки скончались 84 человека, у которых был подтвержден диагноз Covid-19. С начала пандемии умерли 41 032 человека с коронавирусом, сообщает городской оперштаб.

За сутки в Москве выявили 3333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 7459 человек.

За весь период пандемии было выявлено 2 687 163 случая заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 2 466 755 человек.

В городе по-прежнему можно бесплатно сделать прививку от Covid-19. Процедуру проводят в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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