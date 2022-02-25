РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. Общественники в Королеве проверили работу поликлиники после ремонта, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.
В Королеве продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта поликлиник. На данный момент в обновленных поликлиниках уже принимают пациентов. Мониторинговая группа Общественной палаты Королева проверила работу поликлиники филиала «Костинский».
В обновленном филиале самые посещаемые кабинеты для удобства располагаются на нижних этажах, а менее востребованные - на верхних. Для комфортного ожидания приема специалистов выделены удобные зоны.
В ходе модернизации, помимо ремонта, филиал оснастили маммографом, рентгенаппаратом, аппаратами УЗИ и оборудованием для проведения функциональной диагностики, а также высокотехнологичными аппаратами МРТ и КТ.
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