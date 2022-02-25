РИАМО - 25 фев. В столице вылечились от коронавируса еще 7459 пациентов. С начала пандемии выздоровели 2 466 755 человек, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в городе выявили 3333 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии число случаев инфицирования достигло 2 687 163.

В стране идет на спад волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом – новой мутацией коронавируса. При этом эксперты уверены, что на этом развитие инфекции не закончится.

Гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючко ранее сообщил, что вместе с изначальным омикрон-штаммом по России распространилась его подлиния, которая на 10-15% заразнее.

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