РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В Подольске приговорили к 10 и 7,5 годам лишения свободы двух закладчиков за сбыт героина в крупном размере, сообщила помощник прокурора, юрист 2 класса Маргарита Тарасова.

В конце августа 2021 года преступные действия двух подозреваемых были пресечены сотрудниками ОНК. В ходе личного досмотра одного из них было обнаружено и изъято 72 г героина. Они оба на стадии предварительного следствия активно сотрудничали со следствием, указали места, где ими ранее были сделаны закладки, давали признательные показания. В ходе судебного следствия они также признали свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялись, переосмыслили за время нахождения под стражей все произошедшее.

Исследовав материалы дела, допросив свидетелей, а также выслушав подсудимых, суд пришел к выводу о их виноватости и назначил наказание одному в 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а второму участнику – в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.