РИАМО - 25 фев. Московское областное УФАС России включило сведения об ООО «МСБ-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков из-за того, что фирма уклонилась от заключения контракта на устройство тротуаров, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С обращением признать компанию недобросовестным поставщиком в подмосковное УФАС России обратился «Мосавтодор». ООО «МСБ-Строй» уклонилось от заключения контракта на выполнение работ по устройству тротуаров.

Антимонопольное ведомство признало действия «МСБ-Строй» не соответствующими закону, поэтому сведения о компании были внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Руководство организации не согласилось с принятым решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд столицы рассмотрел требования компании, отказал в их удовлетворении и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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