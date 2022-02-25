РИАМО - 25 фев. В Московской области после Covid-19 выздоровели еще 9 416 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 813 840 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье за сутки выявили 1 846 случаев Covid-19, скончались 12 человек с инфекцией. С начала пандемии в регионе выявили 934 219 случаев коронавируса, умерли 14 132 Covid-пациента.

Ранее иммунолог, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, что в России распространяется подлиния омикрон-штамма, которая более заразна, чем омикрон. Этот подвид коронавирусной инфекции получил максимальное распространение в Европе, некоторых странах Азии, Северной и Южной Америки.

В Подмосковье продолжается вакцинация жителей от коронавируса. Прививки можно сделать в поликлинике или мобильном пункте.

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