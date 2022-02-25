РИАМО - 25 фев. За прошедшие сутки в Москве выявили 3333 новых случая инфицирования Covid-19. С начала пандемии в городе выявили 2 687 163 случая коронавируса, сообщает городской оперштаб.

Очередная волна заболеваемости в столице идет на спад, медучреждения постепенно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Перенесшим коронавирус пациентам врачи рекомендуют пройти обследование.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что переболевшие омикрон-штаммом могут столкнуться с осложнениями на ЛОР-органы. Например, с воспалением среднего уха. В этом случае необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.

Защититься от тяжелого заболевания и его последствий можно с помощью вакцинации.

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