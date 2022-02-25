РИАМО - 25 фев. В Московской области за сутки выявили 1846 случаев Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 934 219 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее в пресс-службе министерства госуправления, IT и связи Московской области сообщили, что в мобильных пунктах вакцинации от Covid-19 на базе центров «Мои документы» прививки от инфекции сделали порядка 170 тыс. человек. Пункты начали работу в феврале прошлого года.

Сейчас вакцинироваться от коронавируса в таких пунктах можно в 17 центрах «Мои документы» без предварительной записи. Чтобы сделать прививку, с собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев ранее также рассказал, что у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса могут появиться осложнения на ЛОР-органы. Так, одним из самых частых последствий становится воспаление среднего уха.

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