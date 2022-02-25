РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Жительницу Подольска приговорили к 1,5 годам тюрьмы условно за кражу денег с кредитной карты у родной матери, сообщила старший помощник городского прокурора Карина Ракитина.

Пенсионерка, воспитывающая свою 11-летнюю внучку, оформила кредитную карту с лимитом в 100 тыс. рублей на «черный» день. Ее дочь взяла сим-карту и, вставив в свой телефон, отключила уведомления об операциях по карте. Она тайно перевела денежные средства на свой счет и банковские карты лицам, у которых занимала на жизнь. В один из дней потерпевшей поступил звонок из банка с напоминанием внести денежные средства на кредитную карту. Каково же было ее удивление, когда, придя в банк, она узнала о том, что все кредитные деньги похищены, да еще и родной дочерью.

Суд признал дочь пострадавшей виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета) и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.