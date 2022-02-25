РИАМО - 25 фев. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 787 россиян, с начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 349 365, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки скончались 84 Covid-пациента, в Санкт- Петербурге - 75, в Красноярском крае – 27, в Пермском крае - 23, в Алтайском крае - 21.

Также за сутки в стране выявили 123 460 случаев заражения, болезнь победили 167 310 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

В настоящий момент коллективный иммунитет в стране оставляет 59,7%. Полную вакцинацию прошли более 82,6 млн человек.

В России продолжается кампания по вакцинации. Прививки делают бесплатно.

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