РИАМО - 25 фев. За минувшие сутки на территории России выявили 123 460 новых случаев заражения. С начала пандемии число инфицированных составило 16 052 028, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 7 572 случая заражения, в Новосибирской области – 4 796, в Красноярском крае – 4 759, в Свердловской области - 4544, в Самарской - 4218.

В России в середине января началась очередная волна коронавируса. Это связано с распространением омикрон-штамма. Врачи говорят, что эта мутация наиболее заразная.

Чтобы защитить свое здоровье и спасти жизнь, нужно вакцинироваться. Не следует и забывать о ревакцинации, которую нужно проходить через полгода после введения первого компонента вакцины.

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