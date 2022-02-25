РИАМО - 25 фев. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, для девушки, бросившей коктейль Молотова в полицейских на несанкционированном митинге в Москве 24 февраля, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером 24 февраля 22-летняя девушка, участвовавшая в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади в центре Москвы, кинула в сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью.

Девушку задержали на месте. В ходе допроса она частично признала вину и рассказала, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). В пятницу следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.