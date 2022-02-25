РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове разыскивают пропавшего 51-летнего Руслана Хужина, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины неизвестно с 3 февраля.

Рост Хужина 173 см, он нормального телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза.

Одет мужчина был в черную куртку и черные джинсы.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.